BH e Betim têm manhã de acidentes com ônibus

Acidentes entre ônibus deixaram ao menos 17 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (19/5) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

No intervalo de quatro horas, Belo Horizonte e Região Metropolitana registraram quatro acidentes envolvendo ônibus com vítimas na manhã desta sexta-feira (19/5). Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas nas ocorrências. Não há registro de mortes nos acidentes.No início da manhã, um acidente entre dois ônibus do sistema Move deixou ao menos seis pessoas feridas e interditou o Complexo da Lagoinha, na Região Central de BH. A batida foi no viaduto A, que dá acesso à Avenida Oiapoque. motorista do Move Metropolitano chegou a ficar presa às ferragens e foi retirada pelos bombeiros. Outras cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.Outros dois coletivos bateram na Avenida Afonso Vaz de Melo, na Região do Barreiro, em BH. Informações preliminares apontam apenas um ferido no acidente, que aconteceu em frente ao Via Shopping. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Já no bairro Horto, uma ocorrência com dois ônibus em frente à estação de metrô, na Avenida Conselheiro Rocha, deixou quatro feridos. As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.Em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um acidente entre um ônibus da linha 6991 e um caminhão deixou sete pessoas feridas na Avenida das Américas, no Bairro Vila Filadélfia.A batida foi na altura do número 810 da avenida. O ônibus, que faz o trajeto Santo Afonso/Marimbá/Estação Eldorado, estava na primeira viagem do dia quando bateu na traseira do caminhão e ficou com a parte da frente destruída.