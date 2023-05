Criança vítima de acidente que matou avós sai da UTI

O menino está internado em leito da enfermaria pediátrica (foto: UFTM/Divulgação)

Miguel Cesaretti Figueiredo, de quatro anos, que ficou entre a vida e a morte devido a um gravíssimo acidente entre dois carros, deixou a UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba. O acidente aconteceu no dia 7 de maio (domingo), na BR-262, proximidades de Sacramento, a cerca de 50 km de Uberaba, e deixou cinco pessoas mortas, sendo três delas da família de Miguel (casal de avós e uma bisavó).