Passageiro é preso com mais de 700 pinos de cocaína na BR-116

Droga e passageiros, de 26 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina (foto: PRF/Divulgação)

Um homem, de 26 anos, foi preso, nessa quinta-feira (18/5), por tráfico de drogas dentro de um ônibus na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito estava dentro de um ônibus, que saiu do Rio de Janeiro e seguia sentido Cataguases, também na Zona da Mata mineira.

O veículo foi parado na altura do km 768 e, durante vistoria, 707 pinos de cocaína foram encontrados dentro da mochila do passageiro.

Questionado, o homem informou que comprou a droga em uma favela no Rio de Janeiro e que as levaria até a cidade no interior de Minas.

Afirmou, também, que receberia a quantia de R$ 1.500 pelo transporte da cocaína.

O suspeito e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina.