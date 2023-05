Mulher e irmão são presos suspeito de venda de drogas e armas de fogo

432

Celulares, relógios, cartões de crédito, correntes, munições e uma arma de fogo foram apreendidos na casa de mulher (foto: PMMG)

Uma mulher, de 24 anos, e um homem, de 18, foram presos por posse ilegal de arma de fogo na noite dessa quinta-feira (18/5), na cidade de Crucilândia, Região Central de Minas. A mulher ainda é suspeita de gerenciar venda de drogas e de armas na região.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que a suspeita guardava uma arma em situação irregular em casa. Ao ver a viatura se aproximando da residência, a suspeita se aproximou e perguntou o motivo da abordagem.

Ao ser informada da denúncia, a mulher disse sofrer perseguições na cidade, pelo fato do marido estar preso por homicídio. Ela liberou a polícia a entrar na casa e indicou o quarto do irmão, onde foi encontrada uma bucha de maconha.

No quarto da mulher, dentro do guarda-roupas, os militares encontraram 12 aparelhos celulares, relógios, correntes, além de uma arma com numeração raspada, munições, porções de cocaína, carregadores, material para dolagem e cartões de crédito e de débito.

Inicialmente, o irmão da suspeita assumiu ser dono de todos os itens, mas, logo depois, os dois mudaram a versão e afirmaram que tudo era do marido da mulher, detido no CERESP da Gameleira há cerca de um ano.

Ainda segundo a Polícia Militar, há denúncias de que a mulher assumiu a venda de drogas e de armas de fogo na região durante a ausência do marido

Os irmãos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim com o material apreendido.