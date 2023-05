Marinha mostra em Furnas todo seu potencial de mobilização; veja fotos

Grupo de Forças de Paz com capacetes azuis da ONU simulou a entrega de água como parte de ações humanitárias em áreas de conflito. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)









“Carecíamos de maior adestramento (treinamento) em rios e lagos interiores para testar toda a nossa mobilização, transportar todo o material, como já fazíamos na Amazônia e no pantanal, por exemplo. Neste caso, o Mar de Minas se mostrou ideal para integrar todas as nossas possibilidades”, compara o comandante de Operações Navais, almirante de esquadra Wladmilson Borges de Aguiar, que reforça ter encontrado no manancial as condições ideiais para esse treinamento.

Marinha faz maior operação militar em MG na região de Furnas

Desde tterça-feira passada (9/5), os fuzileiros se dividiram em três bases para os exercícios em São José da Barra, aproveitando os acidentes e desafios do lago que abastece a Hidrelétrica de Furnas.





“Aqui, temos todos os elementos necessários para os treinamentos da água para a terra, escalando montanhas e pelo ar, que são os elementos dos fuzileiros. Por isso, deste ano em diante, este exercício passa a ser feito duas vezes por ano no Mar de Minas”, disse o responsável pelo treinamento, o comandante da FFE, vice-almirante Renato Rangel Ferreira.





O lago tem 1.440km2 e abrange 34 municípios. A Marinha firmou um acordo com Furnas Centrais Elétricas para assumir o aeroporto regional, que se tornou a Base Aérea Expedicionária da Marinha em Furnas.



Com mais essa instalaçãoo, a utilização do Lago para o treinamento dos fuzileiros navais passou a integrar ainda os meios aéreos como helicópteros e aeronaves de asas fixas, incluindo caças, o que permitiu integrar praticamente todos os meios que a força dispõem em treinos conjuntos.

Ver galeria . 29 Fotos O treinamento dos militares é importante para seu emprego em situações de paz e também em caso de necessidade de uso da força em missões de paz, da garantia da lei e da ordem (glo) e de guerra (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Na tarde desta segunda-feira (15/5), o comandante Wladmilson Aguiar, foi recebido pelo comandante da FFE na base para o início das demonstrações de capacidades em treinamento em Furnas.





O treinamento dos militares é importante para seu emprego em situações de paz e também em caso de necessidade de uso da força em missões de paz, da garantia da lei e da ordem (GLO) e de guerra.



“Uma das capacidades mais importantes dos fuzileiros é o nosso pronto-emprego. O comando se prontifica rápido, quase 5 minutos. Mas com adestramentos como esse, temos até 12 horas para todo o pessoal, ração, armamento e toda a estrutura ser embarcada para qualquer região do país. E, lá estando, cumprir também as tarefas humanitárias”, destacou o vice-almirante Renato Rangel.





Importância que o comendante Wladmilson fez questão de frisar lembrando da importância do apoio às vítimas dos desmoronamentos após as chuvas de janeiro a fevereiro de 2023, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, quando 64 pessoas morreram na região.





“Fomos para São Sebastião, e o único acesso era por mar e pelo céu. Nossas embarcações transportaram medicamentos para aquele povo e levamos ajuda humanitária. A decisão de que a Marinha entraria em ação ocorreu às 21h do sábado de carnaval. Ao meio-dia do domingo, o hospital de campanha e toda a nossa estrutura já estavam no (Navio-Aeródromo Multipropósito) Atlântico - a Nau Capitânia da Esquadra brasileira - indo para São Sebastião”, disse.



Simulação de bombas e ataque de insurgentes



Em Furnas, as demonstrações abrangeram diversos aspectos de ações da FFE. Primeiro um grupo de Forças de Paz com capacetes azuis da ONU simulou a entrega de água como parte de ações humanitárias em áreas de conflito. O grupo é escoltado pelos fuzileiros. No mesmo quadro, foram simulados um ataque a bomba e anulação dessa ameaça durante a ação de auxílio. Depois, um ataque de insurgentes, repelidos e detidos pelas forças de paz após a chegada de reforços de retaguarda.





A FFE demonstrou também a sua capacidade de interceptação de lanchas suspeitas em situações ribeirinhas e de lagos, bem como a proteção de tropas em assaltos anfíbios com barcos e blindados Carro Lagarta Anfíbio (Clanf), apoiados pelos caças AF-1 Skyhawk e também dos militares de controle de ameaças químicas, biológicas e radiológicas.



Em paralelo, vêm sendo desempenhadas ações sociais com a interação da comunidade local, com apresentação de bandas, exposição dos serviços e missões desempenhados para escolas e comunidades.

