Vacina contra gripe: BH não tem data para ampliar campanha

Prefeitura de BH ainda estuda ampliação da vacina contra gripe à toda população (foto: Rodrigo Clemente/PBH)

Cidades do interior de MG ampliam vacinação

Quem pode vacinar contra gripe em BH?

Idosos a partir de 60 anos;

População acamada;

Residente nas instituições de longa permanência;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Imunossuprimidos;

Trabalhadores de saúde que atuam nos Centros de Saúde, UPAs e Hospitais;

Os trabalhadores da saúde que atuam em clínicas, consultórios, farmácias, ambulatórios e laboratórios da capital;

Crianças entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Belo Horizonte ainda não tem data para ampliar a vacinação contra a gripe no município. Na sexta-feira (12/5), o Ministério da Saúde anunciou a liberação do imunizante para toda a população a partir desta segunda-feira (15/5). A Prefeitura de BH, no entanto, ainda estuda a convocação deste público.A administração municipal informou ter recebido a nota técnica do Ministério da Saúde após as 17h de sexta-feira e, por isso, não tem prazo para liberar a vacina. "O município está definindo as estratégias para iniciar a vacinação deste público", informou a PBH por meio de nota.Questionada pela reportagem do Estado de Minas, a prefeitura não esclareceu se recebeu novas doses para ampliar a vacinação ou se enfrenta falta de estoque no município.Até então, apenas os grupos prioritários estão recebendo a vacina no Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante, disponível em 152 centros de saúde e três pontos extras na capital, é trivalente e protege contra três cepas do vírus da influenza (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).Iniciada em 3 de abril, a cobertura vacinal contra a gripe em Belo Horizonte está aquém do esperado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até a última quarta-feira (10/5), foram aplicadas 268.600 vacinas contra a gripe, o que corresponde a 33,4% do público. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90%.Segundo a própria Secretaria de Estado de Saúde, cabe a cada município definir o início das aplicações, conforme o quantitativo de doses disponível. Ao contrário de Belo Horizonte, outras cidades mineiras já começaram a vacinar a população acima de seis meses.É o caso de Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre, municípios no Sul de Minas. A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também liberou a vacina para pessoas acima de seis meses.