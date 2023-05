Vacina da gripe começa a ser aplicada em farmácias de BH; saiba quais

Além das 34 drogarias e dos 152 centros de saúde, a vacinação ocorre em quatro postos extras (foto: PBH / Divulgação)

A partir desta quinta-feira (4/5 ), as pessoas convocadas para receber a vacina da gripe poderão receber as doses em farmácias de Belo Horizonte. As aplicações serão feitas, de forma gratuita, em 14 farmácias da rede Drogarias Pacheco, 10 unidades da Drogaria Araújo e em outras 10 unidades da Droga Clara.