Homem para carro na MG-010, desce sem olhar e morre atropelado por caminhão

O trânsito no local está funcionando em meia pista (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Um homem, ainda não identificado, foi atropelado e morreu às margens da MG-010, em Baldim, na Grande BH. O acidente aconteceu na altura do Km 74 da rodovia e a Polícia Militar (PM) está no local.









O acidente aconteceu logo depois do trevo do município de Baldim, sentido Serra do Cipó. Tanto o carro, quanto caminhão, estavam seguindo na mesma direção.

O trânsito no local está em meia pista.





Matéria em atualização.