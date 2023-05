Assaltantes fazem motorista de aplicativo refém e batem em viatura policial

Suspeito perdeu o controle da direção e bateu na lateral da viatura policial. Motorista conseguiu sair do carro e gritar por socorro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois assaltantes fizeram um motorista de aplicativo, de 39 anos, refém e bateram o carro roubado em uma viatura policial na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (12/5).

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos pediram uma corrida por aplicativo na altura da rodoviária da capital. Próximo a Avenida Prudente de Morais, a dupla colocou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o assalto.

Um dos assaltantes assumiu a direção do veículo, um Volkswagen Voyage, e o motorista foi levado para o banco do passageiro.

Quando o carro passava pela Avenida Nossa Senhora do Carmo, a vítima contou que o assaltante errou ao passar a marcha do carro e que o veículo perdeu velocidade.

Nesse momento, ele entrou em luta corporal com o suspeito, que perdeu o controle da direção e bateu o carro na lateral de uma viatura policial e, em seguida, no canteiro central da via.

A vítima pulou do veículo e gritou por socorro, dizendo que foi assaltado. Os dois suspeitos desceram do carro e correram, um deles pela avenida, e, o outro, em direção a uma mata próxima.

O suspeito desobedeceu a ordem de parada dada pelo militar e foi baleado em uma das pernas. Logo depois, ele foi localizado na mata e encaminhado para o Hospital João XXIII.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 29 anos, tem passagens por roubo a mão armada, furto, tráfico de drogas, ameaças, uso e consumo de drogas e lesão corporal.

Uma faca, um simulacro de arma de fogo e R$ 118 foram apreendidos com o suspeito.

O outro assaltante conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

O motorista de aplicativo teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. O policial que estava dentro da viatura no momento do acidente também não precisou de atendimento.