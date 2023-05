Van escolar atropela crianças em cima de passeio, em BH

Apesar do susto, crianças tiveram apenas ferimentos leves (foto: CBMMG / Divulgação) Três crianças, de três anos, foram atropeladas por uma van escolar na tarde desta sexta-feira (12/5), no Bairro Monsenhor Messias, na Região Noroeste de Belo Horizonte. As vítimas estavam no passeio quando foram atingidas pelo veículo. Apesar do susto, elas tiveram apenas ferimentos leves.

Informações preliminares dão conta que o motorista da van perdeu o controle do veículo, que também colidiu com o muro de uma casa. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.









O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde. O local foi isolado.