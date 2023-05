MP realiza operação contra crime organizado e cumpre mandados em Sabará

Armas e grande quantia em dinheiro foram apreendidas (foto: Divulgação/MPMG) Dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (5), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A operação Coercion foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). As ações de hoje derivam de apurações de materiais apreendidos no âmbito da Operação Krymmenos, de agosto de 2022.









Já as investigações da Operação Coercion apontaram que essa organização criminosa contava com a atuação de um policial militar que mora em Sabará, cujo um dos mandados de prisão preventiva foi executado. O PM seria responsável por obter informações de sistemas restritos quanto a eventual existência de mandados de prisão em aberto ou outros documentos que poderiam envolver seus comparsas.

Além da prisão, foram apreendidas na casa do policial militar uma carabina 5.56mm, um revólver Magno .44, uma pistola Glock 9mm e uma espingarda polveira. Foram também recolhidos pouco mais de R$ 40 mil reais em dinheiro.



As apurações também indicaram que um dos alvos das operações do MPMG em parceria com outros órgãos investigativos estava coagindo um outro indivíduo, que é réu em ação penal, a mudar o teor de seu depoimento prestado na fase investigativa quando fosse depor em juízo.





A operação Coercion foi operada por um delegado de polícia, um promotor de justiça, cinco policiais civis e sete policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).