Filho coloca fogo na casa da mãe pela terceira vez

Ao chegarem no local, os Bombeiros se depararam com dois sofás sendo conzumidos pelas chamas. Os móveis estavam na varanda da residência. Os bombeiros fizeram o controle das chamas rapidamente e o fogo não se alastrou.

No local, os bombeiros conversaram com a proprietária da casa. Ela não se feriu com os móveis que foram incendiados. Contudo, ela disse para os agentes que o filho dela que colocou fogo nos sofás.