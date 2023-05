Quem é o novo secretário de Saúde de BH?

Danilo Borges Matias é graduado em Medicina pela UFMG, com especialização em urologia (foto: Reprodução/Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou, nessa quarta-feira (4/5), o médico Danilo Borges Matias, diretor-executivo do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, para assumir a vaga deixada pela secretária municipal de Saúde Cláudia Navarro, que pediu exoneração do cargo no mesmo dia. Para o antigo cargo do Danilo, Fuad indicou a também médica Cristina Peixoto.





O novo secretário de saúde de BH é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em urologia. O médico também já exerceu a função de superintendente do Complexo Hospitalar Odilon Behrens.



O prefeito diz que tem "certeza de que ele seguirá com o seu trabalho de excelência e valorização da saúde".

No extenso currículo de Danilo Matias, ainda constam um mestrado e duas pós-graduações em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG, em Gestão da Clínica e em Gestão Hospitalar e em Sistemas de Saúde, respectivamente.





De acordo com o perfil do novo secretário na plataforma Lattes, ele "tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão, saúde coletiva e clínica ampliada".



No Twitter, Fuad reforça que Matias "já possui uma extensa trajetória como médico servidor do SUS na nossa rede municipal".