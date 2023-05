Homem usa drogas com amigo, descobre traição com namorada e o mata

Prisão foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (2/5), em Divinópolis, por porte ilegal de arma de fogo. Ele também é investigado pelo homicídio de um rapaz de 26 anos em Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste de Minas, em 13 de novembro de 2022. À época, o homem descobriu uma traição da namorada com a vítima e a matou com uma facada no peito.



Caso Lorenza: médico diz que errou ao atestar morte da esposa do promotor O homem então fez uma ameaça de morte quando estava dentro da casa da vítima, que, por sua vez, “teria questionado a coragem dele para tanto”. “O suspeito, irritado com o questionamento, desferiu uma facada no peito da vítima e subtraiu o aparelho telefônico dela”, pontua a PCMG.

Durante as investigações, os policiais civis descobriram que o suspeito do assassinato estava escondido em uma residência no bairro Jardim Copacabana, no município. Uma equipe policial monitorou o local e realizou a abordagem no momento em que ele chegava ao imóvel para dormir.

Uma espingarda de fabricação artesanal com características adulteradas e cinco munições foram apreendidas. Ele foi levado ao sistema prisional, onde, até o fechamento da reportagem, permanecia à disposição da Justiça.





Com as investigações concluídas, o inquérito policial será remetido à Justiça com o indiciamento do investigado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.