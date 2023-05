BH: laboratório faz o 1º voo de drone para transportar amostras biológicas

O trajeto de 5 km, que feito de carro dura em média 25 minutos de carro, poderá ser feito em 10 minutos pelo drone (foto: Divulgação/Hermes Pardini)

O transporte de amostras biológicas para análises clínicas da rede de laboratórios Hermes Pardini será feito também por meio de drones em Belo Horizonte. O primeiro voo na capital mineira foi realizado na manhã desta terça-feira (2/5).





De acordo com o comunicado da rede de laboratórios, o drone terá um trajeto fixo entre o Hospital Biocor, em Nova Lima, para o Instituto Orizonti, no bairro Mangabeiras, onde há um Núcleo Técnico Hospitalar do Hermes Pardini (unidade produtiva de processamento e análise).













O drone poderá voar a cada uma hora e o percurso de 5km é feito em 10 minutos. O mesmo trajeto feito de carro duraria em torno de 25 minutos e podendo chegar a uma hora, nos horários de pico. Leia também: Drone vai transportar amostras biológicas em BH Serão transportadas amostras como testes do pezinho ou de cabelo para exames toxicológicos, coletas de raspados de unha e pele para análises de células, por exemplo.