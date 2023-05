Dezoito bairros de Belo Horizonte estão sem água neste domingo

Dezoito bairros de Belo Horizonte estão com o abastecimento de água interrompido neste domingo (30/4). A previsão é que o serviço seja totalmente normalizado ao longo da noite de hoje.

Suspensão do fornecimento foi emergencial devido a manutenções operacionais

De acordo com a Copasa, a suspensão do fornecimento foi emergencial. No entanto, a empresa não afirmou qual foi o problema, apenas que foi necessário uma “manutenção operacional”.