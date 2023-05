Criança desce de veículo correndo em direção à mãe e é atropelada

Criança foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com ferimentos nas pernas e na face, e também se queixava de dores nas costas (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press)

Uma criança foi atropelada ao descer de um carro de aplicativo na tarde desse sábado (29/4). A vítima, de 8 anos, estava com uma mulher e outras duas crianças no veículo.Quando o carro parou para que descessem, as crianças atravessaram a rua correndo ao encontro da mãe, do outro lado, quando uma moto atingiu uma delas.O acidente foi na Rua Doutor Cristiano Rezende, no Bairro Bonsucesso, no Barreiro, em BH. A Polícia Militar esteve no local, onde encontrou os vizinhos ao redor da criança.A vítma foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com ferimentos nas pernas e na face, e também se queixava de dores nas costas.

Conforme a PM, o motociclista relatou que a criança apareceu de repente à sua frente, e não teve como evitar o acidente. O homem, de 25 anos, trafegava na velocidade indicada, e teve ferimentos no braço direito, na perna direita e nas mãos.