Adolescente é espancada e enforcada por ex-namorado no interior de Minas

Adolescente já tinha medida protetiva contra agressor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 20 anos é procurado suspeito de ter espancado, com um pedaço de madeira, e enforcado a ex-namorada, de 16 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (24/4). Ele já havia sido preso por agredir a adolescente.