Suspeitos de assaltar e agredir motorista de aplicativo são presos

Os militares visualizaram o carro passando em alta velocidade em direção à Avenida Raja Gabaglia e iniciaram a perseguição (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos suspeitos de roubar e agredir um motorista de aplicativo na madrugada desta terça-feira (25/4), no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 52 anos, esperava outra chamada para corrida quando foi abordado pelos dois suspeitos. Os homens questionaram se a vítima era policial e revistaram sua cintura em busca de alguma arma.

O motorista contou à PM que ficou muito nervoso e demorou a sair do carro. Diante disso, os suspeitos o arrancaram do veículo e jogaram no chão, agredindo com socos e chutes na costela.

Durante rastreamento, o carro roubado foi localizado indo em direção à Avenida Raja Gabaglia. Mesmo com ordens de parada, os suspeitos seguiram em fuga e iniciaram uma perseguição.

Na altura do número 4.153 da avenida, o motorista perdeu o controle da direção e bateu com o canteiro central da via. Os dois homens foram presos e reconhecidos pela vítima.

A polícia apreendeu duas réplicas de arma de fogo, usadas no assalto, e uma touca ninja. O carro foi recuperado e encaminhado à Central Estadual de Plantão Digital.

Há suspeita de envolvimento de um terceiro suspeito, mas ele não foi localizado.