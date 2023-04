Belo-horizontino é detido no Rio por desacato em passeio de barco

Um turista de Belo Horizonte foi detido na tarde desse domingo (23/4) em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Embriagado, o homem iniciou uma série de discussões durante um passeio de barco, segundo testemunhas. Ele foi apreendido ao fim da viagem por desacato.

Leia também: Saiba quem era o médico morto dentro do próprio apartamento em BH

Antes mesmo de embarcar, o mineiro ingeriu certa quantidade de gim, por ter sido impedido de entrar com a garrafa de vidro no barco.Já durante a viagem, ele tentou repetidas vezes pular do segundo andar da embarcação, em direção às águas, mesmo com a tripulação pedindo para que parasse e com advertência da equipe do barco. O passeio, então, foi cessado.