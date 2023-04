Policia impede jovens de explodir tubulação de gás em escola de Minas

Na última sexta-feira (14/4), dois celulares e um recipiente contendo álcool 100% foram apreendidos com os jovens durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Sabará (foto: PCMG/Divulgação)

Nesta quinta-feira (20/4), dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme investigação, eles planejavam explodir a tubulação de gás da cozinha de uma instituição de ensino para causar uma reação em cadeia no prédio. O nome da escola foi preservado pela reportagem para não causar fervor desnecessário.

Adolescente de 15 anos identificado em Juiz de Fora

Antes, na última sexta-feira (14/4), dois celulares e um recipiente contendo álcool 100% foram apreendidos com os jovens durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Segundo a PCMG, os adolescentes deram entrada, hoje, em um centro socioeducativo, onde permanecerão à disposição da Justiça. A polícia não especificou se eles eram estudantes da instituição que seria alvo do ataque.

A Polícia Civil mineira também informou, nesta quinta-feira (20/4), que identificou em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, um adolescente de 15 anos como o proprietário de um perfil de rede social contendo ameaças de ataques em escolas do município. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã da quarta-feira (19/4), que foi expedido pela Vara da Infância e Juventude.

“Este adolescente foi orientado, juntamente com os responsáveis legais, acerca do assunto e dos perigos do compartilhamento de mensagens dessa natureza na internet. Em conversa com o adolescente, este informou que o intuito da postagem foi simplesmente alertar os colegas sobre um possível ataque”, explicou a PCMG em comunicado.