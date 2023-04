Homem que tentou matar o namorado da ex é preso

Tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúmes de suspeito em relação a ex-companheira (foto: Pixabay / Reprodução) Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (17/4), por tentativa de homicídio contra o atual namorado de sua ex-companheira. O crime foi cometido há mais de um ano, no dia 7 de março de 2022, em Belo Horizonte.

No dia dos fatos, a vítima, de 32 anos, estava em um depósito de construção, no Bairro Providência, na Região Norte da capital. Ele, então, percebeu a presença de um motociclista parado bem próximo à entrada do imóvel. Acreditando ser alguém conhecido, ele se aproximou e constatou ser o suspeito.





O mesmo teria ocorrido também em 2020, depois de o suspeito discutir com a ex-namorada e o atual companheiro dela.





De acordo com a Polícia Civil, a motivação seria o sentimento de posse que o suspeito tem sobre a mulher, com quem manteve um relacionamento de nove anos.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e, inicialmente, responderá pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, coação a testemunha/vítima durante o processo e violência psicológica contra a mulher.