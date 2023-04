Corpo em decomposição é encontrado em mata de Caratinga, no Vale do Aço

Perícia da PCMG compareceu no local para coleta de vestígios (foto: Reprodução/ PCMG)

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma mata no município de Caratinga, região do Vale do Aço, na manhã desta segunda-feira (17/4). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a perícia compareceu no local para coleta de vestígios.