MG: Secretaria de Saúde investiga caso suspeito de raiva humana

Secretaria de Saúde está fazendo busca ativa de contactantes (foto: Reprodução/ Prefeitura de Mantena )

Um caso de raiva humana está sob investigação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), após um homem, de 60 anos, apresentar sintomas da doença no município de Mantena, no Leste de Minas Gerais. Ele é criador de gado e teve contato com um bezerro que estaria com sintomas neurológicos, possivelmente infectado.