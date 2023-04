Idoso mata homem a golpes de machado e alega legítima defesa

Morador da casa pegou um machado e atingiu a vítima no pescoço e no braço (foto: Reprodução/Ilustrativa/Pixabay)

Um idoso de 64 anos foi preso suspeito de matar um homem a golpes de machado no Bairro Vale do Sol, em Lajinha, no Vale do Rio Doce. O caso aconteceu no domingo (16/4).