Mulher cai de 10 metros de altura em cachoeira de Itabirito

Vítima foi transportada pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG / Divulgação) Uma mulher de 30 anos teve que ser resgatada ao cair de 10 metros de altura, em uma cachoeira em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, neste domingo (16/4). O local conhecido como Cachoeira das Borboletas é de difícil acesso, e o resgate teve que contar com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Com a queda, a vítima fraturou a clavícula e sofreu várias escoriações pelo corpo. Os primeiros socorros foram realizados ainda no local. Os militares tiveram que carregar a mulher, com a ajuda de uma maca, até um ponto próximo onde o helicóptero Arcanjo havia pousado.













A mulher foi encaminhada para o Hospital da Unimed, em Belo Horizonte.