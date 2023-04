Mais um motorista da madrugada dorme e bate de frente: 40% mais mortes

Acidentes da madrugada

De repente, o veículo não faz a curva e invade a contramão, batendo de frente a outro carro, que vem em sentido oposto. Dormir ao volante é muitas vezes a causa de acidentes com motoristas exaustos e o período mais perigos, a partir das 4h, mata 40% mais que a média da madrugada, segundo dados da polícia Rodoviária Federal (PRF).Na madrugada deste sábado, o sono pode ter sido a causa de um acidente grave entre carro e carreta na Rodovia BR-381, em Sabará, na Grande BH. Foi o segundo em menos de 24 horas.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da PRF, no caso mais recente, o carro saiu da pista, sentido Ravena, e bateu de frente em uma carreta que circulava em sentido contrário, no km 444, próximo ao posto Fumaça, cerca de 2 quilômetros após a barreira da PRF.Quando os bombeiros chegaram, a vítima estava presa às ferragens e apresentava ferimentos graves. O motorista do veículo de carga não se feriu com a batida.Segundo o CBMMG, a vítima do sexo masculino se encontrava em estado grave (politraumatizada e inconsciente). "Contamos com o apoio da USA do SAMU, a qual realizou o transporte do paciente para o HPS para o João XXIII.A rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos. A PRF esteve no local; segundo ela, ainda por volta das 4h40, o trânsito estava fluindo lentamente em operação Siga x Pare, mas atualmente já se encontra liberada.Em outro acidente, o motorista de 40 anos ficou ferido ao capotar o carro, nesta sexta-feira (14/4), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O desastre foi na MG-050.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista dormiu enquanto dirigia, perdeu o controle da direção na altura do km 125, trecho que corta a cidade, bateu em uma canaleta do lado esquerdo da rodovia e capotou.De acordo com os dados de janeiro de 2020 a março de 2023, da PRF, o período de meia-noite a 3h produziu uma média de 579 feridos e 65 mortes nas rodovias federais de Minas Gerais, enquanto que no período das 4h em diante, as mortes se elevaram para 91 (+40%) e o quantitativo de feridos para 716 ( 24%). Com o avançar das horas e a chegada da manhã, os número crescem.- Fadiga: a falta de descanso adequado pode levar a fadiga, que pode prejudicar a capacidade do motorista de permanecer alerta e focado durante a condução- Horários de viagem: muitos motoristas optam por viajar durante a noite para evitar o tráfego pesado ou para cumprir prazos apertados. No entanto, isso pode levar a problemas de sono e a um risco maior de adormecer ao volante