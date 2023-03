Motorista dorme ao volante, bate de frente com carro e deixa quatro feridos

Os dois carros ficaram com as frentes destruídas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (20/3). A colisão ocorreu após o motorista de um carro dormir ao volante.

Com o impacto da colisão, três pessoas ficaram presas às ferragens. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas pela corporação e encaminhadas pela Unidade de Resgate ao Hospital e Maternidade São José. Outras duas vítimas, foram socorridas pela concessionária. As idades não foram divulgadas.

De acordo com a Via 040, o motorista e o passageiro do carro que provocou o acidente foram socorridos em estado grave. Um casal, no outro automóvel, apresentava ferimentos moderados pelo corpo.

A concessionária informou ainda que a rodovia no sentido capital mineira chegou a ficar totalmente interditada para atuação da equipe de resgate. Por volta da 13h20, o tráfego foi totalmente liberado pela concessionária.