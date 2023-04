PCMG apreende dois adolescentes suspeitos de planejar ações contra escola

O inquérito policial do caso foi instaurado pela PC de Araxá (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil (PC) de Araxá, no Alto Paranaíba, apreendeu dois estudantes de uma escola particular da cidade, de 15 e 16 anos, em posse de diversos materiais, vídeos e imagens com conteúdo extremista e violento. Eles foram detidos nessa quarta-feira (12/4) após investigadores monitorarem as redes sociais deles.