Preso em Passos adolescente que ameaçou ataque a escola

Escola que foi alvo de ameaça de um estudante, em Passos (foto: Arquivo Folha da Manhã) Um adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo depois de ser apreendido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã desta quinta-feira (13/03), em Passos, Sudoeste de Minas, suspeito de ameaça de ataque contra uma escola da cidade.



As mensagens deixaram pais, alunos, professores e diretores apavorados. A PC imediatamente deu início às investigações. “Ouvimos diversas pessoas, apreendemos aparelhos e equipamentos eletrônicos e outros diversos levantamentos, com informações robustas, até chegarmos à identificação do adolescente infrator”, informou o delegado regional da polícia, Marcos Pimenta.



“Importante ressaltar que a Polícia Civil está atenta a toda movimentação de atos que ameacem a comunidade escolar, mesmo que no mundo digital. Temos mecanismos para identificar e coibir esse tipo de delito e ato infracional”, destaca o delegado.



O prefeito de Passos, Diego Oliveira (União Brasil), gravou um vídeo e postou em sua rede social informando a apreensão do menor. “Quero tranquilizar a nossa população porque o menor que espalhou terror na Escola São José foi apreendido. Meus parabéns à Polícia Civil, na pessoa do delegado regional Marcos Pimenta, que deu uma resposta rápida. O menor já foi encaminhado à Casa do Menor de Passos”, afirmou Oliveira.



Na segunda-feira (10/4), uma adolescente de 13 anos foi apreendida dentro da escola com uma faca na mochila, em Monte Santo de Minas, Região Sul do estado.

Reunião para traçar medidas de segurança

A circulação de mensagens na internet sobre supostos ataques em escolas e o pânico gerado por elas foram temas de uma reunião nessa quarta-feira (12/4) entre diretores e vice-diretores das escolas públicas e privadas de Passos e as polícias Militar e Civil e Ministério Público no auditório do 12° Batalhão da PM. A reunião teve o objetivo de traçar medidas de segurança e estabelecer canais de comunicação.



Além disso, a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) informou que prefeitos dos 22 municípios que integram a entidade, estão em contato permanente com órgãos de segurança pública do Estado para garantir a segurança dos estudantes nas escolas públicas e privadas de toda a região.



"Sabemos que a comunidade em geral está assustada com o acontecido mas é isso que eles querem. Nos provocar medo, colocar a população em pânico e alterar nossa rotina. Não podemos deixar que isso aconteça", alertou o prefeito de Passos, também presidente da Ameg, que pediu à população que não encaminhe mensagens sem antes confirmar a veracidade.