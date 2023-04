Ouro Preto e Tiradentes vão sediar a Semana da Inconfidência em Minas

Em Ouro Preto, a programação vai se estender do dia 14 ao dia 21 de abril. Já em Tiradentes, a programação vai ter dois dias a mais de duração, começando no dia 14 e terminando no dia 23 de abril. (foto: Ane Souz / Prefeitura de Ouro Preto) Ouro Preto e Tiradentes receberão uma programação cultural inédita entre os dias 14 e 23 de abril. A Semana da Inconfidência vai conectar as duas cidades mineiras protagonistas na história da luta pela independência da coroa portuguesa pela primeira vez. O projeto é realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com as prefeituras dos municípios.





O evento passará a acontecer anualmente, a partir de 2023. Em Ouro Preto, a programação vai se estender do dia 14 ao dia 21 de abril. Já em Tiradentes, a programação vai ter dois dias a mais de duração, começando no dia 14 e terminando no dia 23 de abril.





De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, a programação é importante porque "Preservar e celebrar a história é criar pertencimento e futuro com os pés na terra e sempre com a liberdade, expressa na nossa bandeira, como síntese e união entre passado e futuro", ele diz.

Programação em Ouro Preto

Na cidade do ouro, os bairros Antônio Dias, Alto Das Dores, Santa Efigênia, Veloso, Padre Faria, Piedade, Santana e o distrito de Antônio Pereira serão integrados pela festa, além da tradicional Praça Tiradentes e ruas do centro.





Contadores de histórias e escritores vão circular pelos bairros e distritos de Ouro Preto para se apresentarem. Por meio do programa Estação das Histórias, as escolas do município também marcarão presença no evento.





Dentre as atrações musicais já confirmadas, estão as Orquestras do SESI e SESC; o show "Quatro irmãos", que reúne Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo Borges; a Banda Makondo e Silvia Gomes; e a Escola de Música e Espaço Cultural Samba Preto ChoroJazz.





Além da programação artística, a festividade também terá o Festival de História, que, neste ano, abordará o tema "Histórias para não esquecer", e a mostra "Itinerários da Independência - Caminhão-Museu do Projeto República/UFMG". Outra atração é o Projeto Sextas Abertas, promovido pelo Núcleo de Arte & Ofícios Faop, que oferecerá uma programação multicultural no tradicional bairro Antônio Dias.

Programação em Tiradentes

No dia 21, acontecerão atos cívicos como o hasteamento de bandeiras, desfile das escolas municipais e apresentações da banda do Exército. Haverá também apresentação do Quinteto Bravíssimo e da banda Ramalho. No dia 15, o violeiro Chico Lobo se apresentará no Largo das Forras, às 21h, e todos os dias, a partir das 15h, acontecerão intervenções teatrais.

A culinária mineira receberá um prestígio especial. No Largo das Forras, será montado o espaço Mineiridade. A abertura será realizada no dia 14, a partir das 16h. Os queijos mineiros, os cafés e as quitandas serão protagonistas. O público poderá apreciar essas delícias e aprender mais sobre o preparo de cada uma delas com cursos de torra de café, maturação de queijos e harmonização com vinhos e outros.





No dia 19, será realizado o Banquete da Inconfidência, a partir das 20h, na Rua Direita. Serão servidas refeições para até mil pessoas.

Confira a programação completa

Ouro Preto

Dia 14 - Núcleo de Arte FAOP - Antônio Dias

9h às 17h - Sextas Abertas: Evento Multicultural Série de Oficinas, Feira, Mostra, Shows e Intervenções

Dia 14 - Praça Tiradentes e Anexo do Museu da Inconfidência

Programação fHist – Festival de História:

10h às 18h - Caminhão Museu

11h – Aulão no Caminhão - África Brasil – Macaé Evaristo / Após o

AulãoConexão SambaPreto: Vivência com Tambores.

21h - Festival de Histórias: Show com a Banda Macondos

Dia 15 - Praça Tiradentes e Anexo do Museu da Inconfidência

Programação fHist – Festival de História:

10h às 18h - Caminhão Museu

14h - 20h - Série de Conferências, Lançamento de livros e Debates

19h - Show com Silvia Gomes

Dia 15 - Praça Tiradentes

16h - Estação das Histórias com Marcelino Chibiu

18h – Festival Já Raiou a Liberdade – Os Sons do Brasil: Cortejo Berimbalada

Dia 16 - Pracinha do Padre Faria

9h - 12h – Dia de Brincar

Dia 16 - Anfiteatro Alto das Dores

14h as 18h – Conexão Pagode da Resenha

Dia 17 - Escola de Antonio Pereira

10h – Conexão SambaPreto: Vivência com Tambores

Dia 17 - Escola Juventina Drummond

10h – Estação das Histórias nas Escolas

Dia 17 - Museu Boulieu

20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Os Sons do Brasil: O Sopro das Bandas

Dia 18 - Estadual de Ouro Preto – Bauxita

10h – Conexão SambaPreto: Vivência com Tambores

Dia 18 - Quadra do Veloso

18h30 – Núcleo de Formação em Dança

Dia 18 - Museu Boulieu

20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Os Sons do Brasil: Show com Erilka Curtis

e Samba de Sobra

Dia 19 - Escola Dom Pedro

10h – Conexão SambaPreto: Vivencia com Tambores

Dia 19 - Escola Monsenhor João Castilho Barbosa

14h – Estação das Histórias nas Escolas

Dia 19 - Museu Boulieu

20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Sons do Brasil: Regional da Barra –

Chorinho Brasileiro.

Dia 20 - Escola Izaura Mendes – Piedade

10h Estação das Histórias nas Escolas

Dia 20 - Casa de Cultura Negra

19h – Vivencia: A Música Congadeira

Dia 21 - Centro de Convenções de Ouro Preto

9h Cerimônia de Entrega de Medalhas da Inconfidência

Dia 21 - Praça Tiradentes

10h Cerimônia Praça Tiradentes

Dia 21 - Casa dos Contos

15h – Exposição Fetiche de Madeira - Cícero Alves dos Santos "O Véio"

Dia 21 - Praça Tiradentes

A Partir de 15h - Intervenções artísticas Passa na Praça que a arte te abraça:

17h - Orquestra de Câmara do Sesc

21h - Show “4 Irmãos”: Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo

Borges

Tiradentes

Local: Largo das Forras

Dia 14 – Sexta-feira

16h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

17h - Torra de café com Jack Robson

20h - show Marina Lunara e banda

20h – Jantar nos restaurantes da cidade

21h - Encerramento das atividades

Dia 15 – Sábado

10h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

10h15 - Oficina de iniciação ao café especial com Jack Robson

11h - LANÇAMENTO DO LIVRO Lançamento do Livro “Poesias e Sentimentos: Uma Ode à Marilda” - Escritor Dr. André Luiz Ciulla Bohmgahren

11h30 - Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

12h - Almoço nos Restaurantes da cidade;

13h - minicurso sensorial e torra

14h – Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

15h – Show Acordes dos Montes

16h - Oficina Late Art com Vagner Zamburi

17h- Show João Chaves

18h – Minicurso de Maturação de queijos com Hugo Q’jaria Ouro Canastra

20h- Jantar nos restaurantes da cidade

21h show Chico Lobo – 60 Anos

22h- Encerramento das atividades

Dia 16 – Domingo

10h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

10h15 - Torrefação

11h - Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

12h - Almoço nos restaurantes da cidade;

14h30 - Show de viola Curió

16h - Encerramento das atividades

Dia 19 - Quarta-feira

19h - Banquete da inconfidência

Dia 20 - Quinta-feira

21h30 - Show com Seresta Rios ao Luar

Dia 21 - Sexta-feira

9h - Atos Cívicos – Hasteamento das bandeiras, desfile das escolas municipais, banda do Exército, banda Ramalho, assentimento do Fogo da Liberdade.

13h a 18h - Mineiridade, quitandas na praça e confecção de Artesanatos

21h - Show Quinteto Bravíssimo

23h - Encerramento

Dia 22 - Sábado

13h a 18h - Mineiridade quitandas na praça e confecção de Artesanatos

21h - Show Banda Batukelê

23h - Encerramento

Dia 23 - Domingo

16h - roda de samba da Inconfidência