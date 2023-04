Santa Casa de BH terá que indenizar ex-trabalhadora que se cortou

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte foi condenada a pagar R$ 7.500 reais à ex-trabalhadora por danos morais. A ex-funcionária denuncia que no o dia 19/10/2016 perfurou o dedo com um bisturi ao realizar o procedimento de embalsamar cadáver. Ela também alegou que usou medicamento antiviral após o ocorrido e que a situação “teria lhe causado abalo psicológico”.

Segundo decisão do juiz da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), Leonardo Passos Ferreira, mesmo que possa atribuir eventual culpa à profissional pelo infortúnio, o hospital não seguiu as medidas corretas de segurança, violando normas de ordem pública, não deixando dúvida quanto à responsabilidade dele.