Aluno é apreendido com faca acoplada a soco inglês em escola de MG

Mais um adolescente, de 15 anos, foi recolhido portando arma branca dentro de uma instituição de ensino do país. Dessa vez, o caso aconteceu na manhã da terça-feira (11/04), em uma escola estadual situada no município de Gurinhatã, no distrito de Flor de Minas, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pela PM, durante a vistoria na escola, foi encontrada em posse de um aluno uma faca acoplada a um soco inglês. Na ocorrência não constam as intenções do estudante em levar a arma branca para a instituição de ensino.

“A ação instantânea da polícia resultou na retirada da arma branca de circulação, o que garantiu a segurança dos demais alunos e funcionários da escola”, destacou a PM de Gurinhatã.

Acompanhado de seus pais, o jovem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deve instaurar inquérito policial para investigar o caso.