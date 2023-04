Homem que atacou creche em SC agiu sozinho, diz polícia

De acordo com o delegado-geral, o investigado deverá ser indiciado por quatro crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa e contra menor de 14 anos, além de quatro crimes de tentativa de homicídio (foto: Anderson Coelho / AFP)

O homem de 25 anos que matou quatro crianças na creche Cantinho Bom Pastor , em Blumenau (SC), na quarta-feira (5), agiu sozinho, segundo conclusão da Polícia Civil após perícia no celular dele.A investigação está sendo realizada pela Divisão de Investigação Criminal de Blumenau, da Polícia Civil de Santa Catarina.

Em entrevista à Folha de S.Paulo na quinta-feira (6), o delegado Ronnie Esteves informou que o homem alegou que estava sendo ameaçado por uma pessoa e que teria praticado os crimes para não ser executado, versão que a polícia chamou de fantasiosa. O celular foi analisado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais.O delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, também afirma que até agora não foi encontrado nenhum indício de que o ataque tem relação com algum jogo de internet.

Segundo a polícia, o homem que atacou a creche morava com a mãe em Blumenau e trabalhava como motoboy, fazendo entregas. Ele tem quatro passagens na polícia: em 2016 (por briga em casa noturna); em 2011 (por ter esfaqueado o padrasto); e outras duas em 2022 (por posse de cocaína e por ter esfaqueado o cão do padrasto).

Após matar as crianças, ele se entregou na guarda do 10º Batalhão de Polícia Militar, sendo preso e levado para o Presídio Regional de Blumenau. A reportagem ainda tenta contato com a defesa dele. As investigações ainda estão em curso, com depoimentos de pessoas e análise de materiais. O dono da Cantinho Bom Pastor, Aparecido Albertoni Vicente, disse à reportagem que o espaço tem câmeras de segurança espalhadas na creche e que as filmagens já estão em posse da polícia.

De acordo com o delegado-geral, o investigado deverá ser indiciado por quatro crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa e contra menor de 14 anos, além de quatro crimes de tentativa de homicídio, com as mesmas qualificadoras, em relação às crianças que ficaram feridas e precisaram ser levadas para o Hospital Santo Antônio —elas tiveram alta hospitalar na quinta-feira. A pena para o homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão, além de multa. Com circunstâncias qualificadoras, a pena pode aumentar de 12 a 30 anos de reclusão.

No sábado (8), funcionários da creche se reuniram para contar para a imprensa como foi o ataque. De acordo com a escola, o homem pulou o muro e entrou na creche no momento em que 25 crianças se reuniam no pátio para uma roda de conversa sobre a Páscoa.Inicialmente, a direção da creche chegou a cogitar a retomada das atividades entre terça-feira (11) e quarta-feira (12). Mas, a data agora segue indefinida.

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, decidiu na noite de sábado (8), após reunião com o secretariado, que a rede municipal de ensino deve fazer um recesso de uma semana, a partir desta segunda-feira (10).

"O período de férias será utilizado para organizar legalmente a contratação da segurança privada que atuará nas escolas e creches do município", explicou ele.

A Cantinho Bom Pastor funciona há quase 15 anos no bairro Velha e atende desde bebês até crianças com 12 anos de idade.