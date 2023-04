Adolescente que ameaçou massacre em escola do DF é apreendido

O perfil criado pelo estudante anunciou que haveria um ataque na unidade escolar (foto: Reprodução/GoogleStreetView) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (10/4), o adolescente responsável por ameaçar fazer um massacre em uma escola do Paranoá. O Correio Braziliense apurou que trata-se de um menino, de 14 anos, aluno do Centro de Ensino Fundamental 1 (CEF 1) do Paranoá.

Na ocasião, o adolescente disse que "amanhã (hoje) os alunos do Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá terão uma surpresa". Em outra publicação, o perfil escreveu “Luto 10/04 aos alunos”. A escola é de modelo cívico-militar.

A ameaça de ataque mobilizou também a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que detalhou que o caso foi monitorado pela corporação e uma viatura ficará na porta do colégio ao decorrer do dia.

“A Polícia Militar informa que a situação no Centro de Ensino Fundamental 01 está tranquila. Equipes de área disponibilizaram uma viatura para ficar na porta da escola desde às 4h e o policiamento no local seguirá até o fim da noite”, disse a PMDF, em nota.