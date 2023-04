Ameaça de ataque causa pânico em estudantes da UFES

Ameaça a estudante da UFES viraliza nas redes sociais (foto: UFES)

Na manhã desta segunda-feira (10/4), estudantes e funcionários da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) se trancaram nas salas de aula e saíram em pânico do Campus em Goiabeiras, Vitória, após ameaça a uma estudante de Direito.

O nome da universidade está em alta no Twitter, com comentários de estudantes que relatam que a jovem teria sido ameaçada por uma mulher de capuz. Fotos da PM no local foram divulgadas.

Polícia é acionada ao Campus em Goiabeiras (foto: Reprodução: Redes Sociais )

Com medo da situação, os universitários pedem respaldo e segurança da UFES, além de não manterem as atividades no campus.

ATENÇÃO! INFORMAÇÕES NÃO APURADAS.



Muita gente me perguntando sobre o caso na UFES. Não existem informações concretas do caso. Mas segundo informações, tinha uma jovem com uma faca na mão, dizendo que mataria pessoas e com o namorado armado. %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7Ramon Rodrigues %uD83C%uDFF4 (@rodriguesc_r) April 10, 2023

ATENÇÃO: NÃO VÃO PRA UFES!!!! e quem já estiver, por favor, vão pra casa!!!! professor nenhum pode obrigar a ficar na Universidade dps disso gente pfv vão pra casa %u2014 mj (off) (@rmonvera) April 10, 2023

Gente socorro que história é essa de atentado no banheiro da ufes a menina tava passando lá começou a briga que a outra tava na fila do banheiro cagou na sacola e passou na menina? chamaram a polícia e tá o caos %u2014 bá (@barbaradiasf) April 10, 2023

“A Administração Central da Ufes informa que na manhã desta segunda-feira, 10, foi verificada uma suspeita de ameaça a uma estudante, no campus de Goiabeiras. Os seguranças que atuam na Ufes e a Polícia Militar foram acionados e imediatamente compareceram ao local. As informações disponíveis até o momento são de que se trata de um incidente isolado, não havendo relação com a Universidade ou com sua comunidade. A estudante foi protegida e encaminhada para cuidados imediatos.

O suposto agressor não foi localizado e a Diretoria de Segurança e Logística da Universidade continua apurando a situação.

"As atividades no campus de Goiabeiras estão mantidas.”

Como assim estão querendo fingir que nada aconteceu na ufes? pic.twitter.com/pGP2dHcvkv %u2014 Breno pereira (@Brenojpe) April 10, 2023

A nota e o vídeo revoltaram ainda mais os estudantes.

caralho, a UFES é MUITO IRRESPONSÁVEL KKKKKKKKK "ai que é pra não gerar pânico" é um atentado, PORRA!!!! que nota ridícula, tratando ameaça como suspeita de fake news sendo que tava cheio de testemunha na sala puta que pariu era melhor n ter falado nada %u2014 mj (off) (@rmonvera) April 10, 2023