Veja o trânsito nas principais rodovias da Grande BH na volta do feriado

Trânsito na BR-381, em Betim, na Grande BH, é complicado devido ao fluxo de carros. Chove na rodovia (foto: Arteris/Divulgação)

A volta para casa do feriado sempre preocupa o motorista da Grande BH. Além de acidentes, o alto fluxo de veículos pode causar congestionamento nas principais vias da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertou para trânsito intenso em todas as chegadas da capital

Segundo a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, a BR-381 tem lentidão do km 480 ao km 477, em Contagem, e do km 515, em Igarapé, ao km 500, em Betim, devido a alta quantidade de carros no trecho. No momento, chove na rodovia.

Mais cedo, em Ravena, altura de Sabará, o motorista precisou de paciência para passar pela região, na BR-381.

Na BR-040, há registro de lentidão no km 511, em Ribeirão das Neves, e 554, em Nova Lima, também devido ao fluxo de carros.

Ainda na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, no km 619, também há lentidão devido ao excesso de veículos.

Segundo a PRF, o tráfego de veículos de carga foi restringido em rodovias de pista simples das 16h às 22h. Veja as restrições: