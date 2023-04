Feriado no Parque do Palácio: exposições, ioga e oficina de bolha de sabão

O Parque do Palácio oferece um maravilhoso brunch aos pés da Serra do Curral, promovido pelo Café Magrí (foto: Café Magrí/Divulgação ) Exposições, brunch, ioga, reike, oficina de bolha de sabão… Se preferiu ficar em BH durante o feriado prolongado da Semana Santa, você poderá curtir muitas atrações de lazer no Parque do Palácio (rua Djalma Guimarães, 161, Palácio das Mangabeiras , Portaria 2), no Mangabeiras, Região Centro-Sul, durante o feriado de Páscoa. Vale até não fazer nada, apenas esticar uma canga na grama e descansar tendo a Serra do Curral como cenário.



É permitido entrar com É permitido entrar com animais domésticos na coleira. Confira as atrações para o fim de semana

Ioga

Neste sábado, 8/4, tem aula gratuita de ioga com a professora Paola Barbosa. Um momento para relaxar, praticar o autoconhecimento e se conectar com a natureza. A aula será das 9h30 às 10h30 e tem 30 vagas. A professora pede para cada um levar seu tapetinho, água e uma doação para o abrigo @amigosdoamanhabh. Itens de doação: sabão em pó, papel higiênico, sacos de lixo e sacos para alimentos. Para participar faça a inscrição gratuita na aula neste link . Vagas são limitadas.





Exposição Jomar Bragança

Já o arquiteto e fotógrafo Jomar Bragança apresenta um olhar especial sobre as edificações projetadas por Oscar Niemeyer na capital. São ângulos inéditos e surpreendentes que abrem uma nova visão para o que faz parte do nosso cotidiano. No Mirante, sábado e domingo, das 9h às 18h.



Exposição Porfírio Valladares

Na mostra “(i) móveis” de Porfírio Valladares, o arquiteto e designer faz uma analogia entre as gavetas, as moradias urbanas e a vida nas grandes cidades. São obras inspiradas no Art Déco, Neoclassicismo, Modernismo, entre outros movimentos. A mostra está no Salão principal, sábado e domingo das 9h às 18h.

Brunch

Sábado e domingo, das 9h às 18h, o Parque do Palácio oferece um brunch aos pés da Serra do Curral promovido pelo Café Magrí. Com curadoria de produtos sustentáveis, sem conservantes e de pequenos produtores da região, o menu é sazonal e oferece os melhores cafés da temporada.





Oficina de bolhas

As manhãs de domingo são para Oficina de Bolhas de sabão. O encontro ocorre sempre das 10h às 12h. (*Exceto dias de chuva).

A oficina contempla crianças e adultos de todas as idades.

Oficina de bolha de sabão é diversão garantida para a criançada (foto: Café Magrí/Divulgação)

Sobre o Parque do Palácio

O Parque do Palácio está localizado no Palácio das Mangabeiras, antiga residência do governador do estado, projeto atribuído a Oscar Niemeyer e com paisagismo de Burle Marx, ainda não implementado (um dos projetos em andamento).





O parque permite diversas possibilidades. "Além do atrativo histórico, a natureza abundante é propícia ao lazer, à contemplação e às interações, tudo isso de forma segura", destaca João Grillo, gestor do espaço. "O Parque do Palácio também foi pensado para receber e promover eventos culturais e de negócios", completa.









Leia também: Moradores de rua de BH ganham almoço em ato solidário na Sexta-Feira Santa

Alí é possível encontrar café e espaços ao ar livre para piquenique, loja com produtos gastronômicos das comunidades vizinhas e arte popular.





Vale ainda ressaltar que o projeto não é financiado pelo Estado e está sob a gestão da empresa Grifa e Malab Produções, por meio de acordo de parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).



O Palácio das Mangabeiras foi a residência oficial dos governadores de Minas Gerais, projeto de Oscar Niemeyer e jardins de Roberto Burle Marx (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 27/12/2019)

História Uma programação cultural que contempla todas as idades - com atividades infantis e música ao ar livre -, o Parque do Palácio se firma como destino para belo-horizontinos e turistas que visitam a cidade: "No segundo andar do Palácio existe um espaço dedicado à Associação do Corpo Consular de Belo Horizonte, abrigando e fomentando eventos dos cônsules", conta João Grillo.Vale ainda ressaltar que o projeto não é financiado pelo Estado e está sob a gestão da empresa Grifa e Malab Produções, por meio de acordo de parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).





O Palácio das Mangabeiras foi construído entre os anos 1951 e 1955 para ser a residência oficial dos governadores de Minas Gerais. Em 2022, foi transformado em um espaço aberto à população e deu origem a um centro cultural, integrado à natureza, voltado para a promoção do lazer e da cultura, em local com grande relevância histórica e cultural para Minas Gerais.

Serviço