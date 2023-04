Polícia prende dois suspeitos e recupera 61 cabeças de gado

Polícia ainda procura por terceiro integrante de grupo de ladrões de gado, que está foragido (foto: PCMG)

O roubo de 61 cabeças de gado, crime registrado no dia 25 do último mês, em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi esclarecido pela Polícia Civil, com a prisão de dois suspeitos. Os ladrões haviam roubado 60 novilhas de gado da raça girolando meio-sangue e um boi da raça nelore, avaliados em R$ 615 mil.

Para esclarecer o crime, foram determinantes as imagens de uma câmera de monitoramento da fazenda da vítima, quando a Polícia Civil conseguiu identificar as placas dos caminhões utilizados pelos suspeitos para transportar os animais.

O gado foi levado para outra fazenda, na cidade de Recreio, na Zona da Mata mineira, distante 870 quilômetros de distância do local do roubo. O gado foi deixado nessa propriedade no dia 26 e, no dia seguinte, retirado, sendo levado para outro local.







Ao serem presos, os suspeitos negaram o crime e não quiseram colaborar, se negando a informar onde estaria o produto do roubo. Apesar disso, o gado foi recuperado.

Eles foram presos graças a uma ordem de prisão preventiva, emitida pela Justiça. Uma das prisões ocorreu em Frutal e a outra em Recreio. Um terceiro envolvido está foragido.