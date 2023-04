Homem que planejava matar delegado é preso no Vale do Aço, em Minas Gerais

A polícia montou um cerco ao redor da casa onde ele morava (foto: Divulgação/ PCMG) Um homem, de 38 anos, estava foragido da prisão e foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (5/4). Ele planejava um atentado contra um delegado da região do Vale do Aço.









Ele fugiu no mês passado e ficou escondido na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ao retornar ao Brasil, na última segunda-feira (3/4), foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Ipatinga nesta quarta, após a polícia montar um cerco ao redor da casa onde ele morava.





Segundo a PCMG, o homem planejava matar o delegado que coordenou uma operação em 2019, no município de Timóteo, a qual ele e a companheira dele foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar a situação e a equipe permanece com levantamentos em Timóteo, "visando à prisão dos demais envolvidos, os quais são suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com ramificações no Paraguai, além de participação em diversos homicídios na região", afirma a corporação.