Balança da MGC-497 em Uberlândia pode voltar a funcionar até junho

A balança na rodovia vai passar por reformas (foto: Vinícius Lemos)

Parada desde meados de 2020, a balança de pesagem da rodovia MGC-497 em Uberlândia pode voltar a funcionar até o fim de junho de 2023. A estrutura vai passar por reformas e é importante para garantir a qualidade da pavimentação recentemente revitalizada.





Buracos na 381 e 262: motoristas relatam medo e desamparo nas rodovias Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), contratos do Programa de Controle de Peso das rodovias sob a responsabilidade do órgão foram concluídos no fim de julho de 2020. No ano passado, foi realizado novo processo licitatório e assinados os contratos.





Obra de R$ 40 mi: recapeamento da MGC-497 começa entre Uberlândia e Prata "No caso da praça de pesagem de Uberlândia, já foram concluídos os levantamentos e estão sendo realizadas as obras necessárias para o retorno da operação, com previsão de conclusão até o final deste semestre", informou o DER por meio de nota.

O texto diz ainda que há estudos e levantamentos necessários para que a operação de praças de pesagem em todo o Estado possa ser retomada.

Buracos

A retomada do trabalho da balança no trecho de Uberlândia a Prata da MGC-497 é importante por causa da intensa movimentação de caminhões pesados pela rodovia.

Em janeiro, a reportagem do EM apontou que, cerca de dois meses depois da entrega do recapeamento, o trecho da rodovia estadual de 70 quilômetros entre as duas cidades do Triângulo Mineiro apresentava buracos na pista, em sua primeira estação chuvosa.