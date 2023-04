FIEMG promove segunda edição do 'Imersão Indústria'

Encontro será presencial no Minascentro (foto: Acervo Codemge)

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) realizará, em BH, a segunda edição do evento Imersão Indústria , dos dias 10 a 13 de abril. O encontro acontecerá presencialmente no Minascentro e participarão especialistas do setor. Serão palestras, capacitações e debates sobre os temas: direito empresarial, meio ambiente, economia, política, energia e desenvolvimento industrial.

A Fiemg considera o evento uma boa oportunidade para contato entre empresas e fomento de novas conexões. Os títulos dos debates variam desde a ética empresarial até propostas para a COP-28. Para participar do encontro é necessário passaporte adquirido via Sympla

Entre os nomes confirmados estão:

Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável MG;

Elizabeth Jucá Jacometti, secretária de Desenvolvimento Social de Minas;

Rodrigo Lauria de Castro Loureiro, gerente Executivo do Instituto Vale.

Mais de 4 mil pessoas estiveram presentes na edição anterior.

Serviço