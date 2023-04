Polícia desmantela sistema de funcionamento de grupo de traficantes

Policiais da Delegacia de Santana da Vargem seguem na investigação buscando detectar origem das drogas (foto: PCMG)

Líderes, tesoureiros, gerentes, vendedores, olheiros e soldados. Essa é a estrutura, detectada pela Polícia Civil, depois de seis meses de investigações sobre o tráfico de drogas em Santana da Vargem e Coqueiral, no Sul do estado.



Segundo policiais, conforme apurado, a organização criminosa apresentava uma estrutura bem definida. Foram identificadas, pelo menos, 16 pessoas envolvidas no esquema, entre adultos e adolescentes.

A Polícia Civil apurou, também, que a bem montada organização criminosa, tinha como objetivo dominar o comércio de drogas nas duas cidades. E atingir seu objetivo, o grupo valia-se do uso de violência contra usuários e desafetos.

Durante a operação, foi recolhido um farto material que possibilitará o avanço das investigações, sendo que num sítio, de um suspeito de 21 anos, os policiais encontraram três armas de fogo: uma pistola calibre 380 e duas carabinas, calibres 12 e 28. As investigações mostraram que a pistola apreendida havia sido furtada de uma propriedade rural há poucos dias. O suspeito foi preso em flagrante.

A Polícia Civil trabalha, agora, para detectar outros integrantes da facção e prendê-los. Os policiais tentam descobrir, também, as ramificações da quadrilha se são todos mineiros, no entanto, a maior suspeita é que sejam ligados a um grupo de São Paulo. Vários dos integrantes do grupo foram presos por posse de drogas.