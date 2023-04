Lata de perfume mobiliza Esquadrão Antibombas no Aeroporto da Zona da Mata

Terminal de passageiros e lojas foram evacuadas por 5 horas (foto: Google Street View/ Reprodução )

Uma lata de perfume abandonada no saguão do Aeroporto Zona da Mata - Presidente Itamar Franco, mobilizou o Esquadrão Antibomba e a Polícia Federal na tarde dessa sexta-feira (31/3), em Goianá, interior de Minas Gerais. Parte do funcionamento do local foi suspenso por cinco horas.