Ciclista morre atropelado por motorista com sintomas de embriaguez

Trevo de Ouro Preto, onde ciclista morreu depois de ser atropelado por motorista embriagado (foto: Mapio.net)

Um ciclista morreu atropelado, na manhã deste sábado (1/4), na altura do quilômetro 563 da BR-040, trevo de Ouro Preto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as primeiras informações, o motorista que causou o acidente está com sintomas de embriaguez.

Segundo soldados do Corpo de Bombeiros, que foram acionados para atender a ocorrência, quando chegaram ao local, a vítima estava inconsciente, com TCE grave (sangramento intenso).

Em seguida, o ciclista entrou em parada cardiorrespiratória (PCR) e os militares iniciaram o protocolo de reanimação com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

No entanto, ele não respondeu aos estímulos e faleceu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).