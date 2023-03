Cinco Centros de Saúde ficarão abertos aos sábados em BH

Cinco unidades estarão abertas aos sábados em BH (foto: Divulgação/ PBH)

A partir de sábado (01/4), Belo Horizonte vai contar com cinco Centros de Saúde funcionando aos sábados. O foco das unidades será cuidar de casos com sintomas de dengue, chikungunya e doenças respiratórias em crianças e adultos.

Segundo a PBH, os Centros de Saúde selecionados são Barreiro de Cima (regional Barreiro), São Paulo (regional Nordeste), Guarani (regional Norte), Santa Terezinha (Pampulha) e Rio Branco (Venda Nova). Eles funcionarão das 7h até as 18h.

Além das cinco unidades, as nove UPAs da capital funcionarão normalmente no fim de semana com atendimento 24 horas para o público em geral.

Diante do aumento dos casos de dengue, a prefeitura decidiu ampliar o sistema de atendimento como parte das ações previstas no Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde. O Plano é gradativamente ativado de acordo com as demandas epidemiológicas do município, segundo a PBH.



Confira os endereços dos cinco Centros de Saúde que estarão abertos neste sábado: