Rodoviária de BH ganha novidades

Em seis meses, nova administradora da Rodoviária de BH teria que melhorar questões de acessibilidade, limpeza e restauração de mobiliários (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press) Seis meses depois da concessão da Rodoviária de Belo Horizonte para a iniciativa privada, o terminal, que antes era administrado pelo Governo de Minas Gerais, já recebeu melhorias. As mudanças estavam previstas no contrato firmado entre a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas e a Concessionária Terminais BH.





Durante a primeira parte da entrega dos terminais à iniciativa privada , a empresa teria que melhorar questões de acessibilidade, limpeza e restauração de mobiliários. Além de implantar sistema de internet sem fio.





Entre as melhorias estão a mudança dos mobiliários e instalação de torres de tomadas (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)





Ao lado de uma das torres para carregar celular, estava Lara Aparecida Oliveira Martins, de 19 anos. A jovem, que está grávida, é de Lagoa Santa e estava acompanhada do marido e da filha. Ela conta que a instalação de mais tomadas tornou a estadia dos viajantes mais agradável.





Outro ponto levantado por Lara foi que a escada rolante da rodoviária, conhecida por estar sempre quebrada, havia voltado a funcionar. A jovem explicou que, principalmente para ela que está grávida, a melhoria facilitou a sua mobilidade.

Escada rolante da Rodoviária de BH era famosa por sempre estar estragada ou desligada (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)



Banheiros

Entre os projetos que constam no contrato está a melhoria no esquema de limpeza, sanitários e fraldários. Na ida da reportagem ao terminal de BH, ficou claro que a famosa frase “banheiro de rodoviária”, para fazer alusão a algum local sujo, não se aplica ao local.

Banheiros da Rodoviárias de BH são alvos de elogios dos usuários (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)





Jorgina Pereira Santana, de 63 anos, mora em Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais, e vem sempre a BH acompanhando o marido, que faz tratamento de saúde na capital. Para ela, mesmo que tenham sido pequenas, as mudanças na estrutura da rodoviária foram boas.

Banheiros da Rodoviária de BH estão recebendo manutenção de limpeza constantes (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)







“Teve uma melhora na higiene. O banheiro tem estado muito bom. Inclusive, eu que sou idosa nem pago a taxa, só apresento a minha carteirinha e ganho a gratuidade. As tomadas funcionam, o atendimento é bom”, relata.





Apesar disso, a aposentada afirma que os preços dos alimentos vendidos dentro do terminal aumentaram. “As vezes eu saio para comprar lá fora, porque os preços aqui dentro são muito altos. E acaba sendo perigoso, porque o entorno aqui é muito perigoso”.

Wi-fi

Além da instalação das tomadas, o processo de modernização da rodoviária de BH também inclui a instalação de uma antena de sinal 5G e rede wi-fi aberta . No entanto, as antenas que aumentam a velocidade da internet de aparelhos que possuem a tecnologia do 5G ainda não foram colocadas. Além disso, há poucas placas informando sobre a rede de conexão sem fio.

Oferta de wi-fi grátis faz parte de projeto de melhoria da Rodoviária de BH (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)



Em conversa com a reportagem, William Ribeiro, de 61 anos, e Rose Duarte, de 56, disseram que não sabiam da existência do sinal aberto de wi-fi. “Melhorou bastante a infraestrutura daqui, os banheiros estão mais limpos. Não sabíamos que tinha wi-fi grátis, falta informação, como placas informativas da oferta do serviço. A gente nem sabia”, relatou William.





Em relação à oferta do sinal 5G, a Concessionária Terminais BH informou que aguarda a operadora de telefonia móvel fazer a instalação da antena. “A obrigação da rodoviária é fornecer o wi-fi gratuito”.

Segurança

Embora não faça parte do pacote de obras estipulado para os primeiros seis meses da concessão, a empresa que agora administra o terminal fez mudanças voltadas para a segurança dos usuários. A principal delas foi a proibição de acesso de pessoas que não possuem bilhetes de viagem ao espaço de embarque. Agora, as escadas que levam ao estacionamento dos ônibus ficam isoladas e o acesso só é permitido após a passagem ser apresentada para os seguranças.





De acordo com a CEO da Concessionária Terminais BH, Vanessa Costa, a segurança dentro do terminal é feita por uma empresa privada e se restringe apenas às dependências da rodoviária. Já o policiamento do entorno fica a cargo da Polícia Militar e da Guarda Civil Militar.





A arquiteta Fernanda Regina de Carvalho, de 26 anos, conta que está habituada a fazer o trajeto entre Governador Valadares, Belo Horizonte e Porto Alegre - no Rio Grande Sul. Ela afirma que o terminal da capital mineira é o “único” em que ela consegue se sentir segura. “Principalmente como mulher, aqui eu consigo ficar tranquila, deixar minhas malas ao meu lado, me distrair no celular ou até trabalhar”.