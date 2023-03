Homem é preso suspeito de estuprar netos da própria companheira

A criança passou por exames médicos que confirmaram o estupro. Quem também passou por atendimento médico foi o irmão dela, de apenas dois anos. No resultado, também ficou comprovado que ele sofria abuso sexual.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime mora junto com a avó das vítimas. Era na casa do casal que o estupro acontecia. Diante dessas informações, a PC conseguiu finalizar o inquérito e pedir a prisão do rapaz.

Os policiais foram até a casa em que ele mora, junto com a avó das crianças, na Zona Rural de Tocantins, e fizeram a prisão dele. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.