Erro médico: médicos são indiciados por homicídio de mulher em Minas

Polícia Civil concluiu o inquérito nessa terça-feira (21/3) (foto: PCMG/Divulgação)

Dois médicos foram indiciados por homicídio de uma paciente internada em um hospital no município de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, informou a Polícia Civil mineira nesta quarta-feira (22/3). Conforme as autoridades, o inquérito foi concluído ontem e aponta que a mulher, à época com 38 anos, foi vítima de erro médico.