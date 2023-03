Mulher esfaqueada por marido é encontrada morta dentro de rio

De acordo com informações da Polícia Militar, no final da tarde dessa terça-feira (22/3), um pescador estava em uma lagoa quando viu o corpo boiando na água. Aos chegarem no local, os policiais confirmaram a morte da vítima.

Ele disse para os policiais que estava em um churrasco com a vítima no domingo (19/3) quando começaram uma discussão. Ao chegarem em casa, a briga continuou. O homem relatou que ela o agrediu com um tapa no rosto. Ele confessou que revidou a agressão estrangulando a vítima e colocando ela dentro do carro.

Ao chegar próximo da lagoa, o homem disse que esfaqueou a esposa três vezes na região da barriga, prendeu o corpo dela a um peso e jogou dentro da lagoa. A medida foi tomada para que o corpo afundasse e não fosse encontrado.

Ao checar os dados do homem no sistema da Polícia Militar, foi constatado que ele já tem passagem por agredir a vítima e foi preso com base na Lei Maria da Penha.

Ele foi detido e levado para a Delegacia de Governador Valadares.